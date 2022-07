De nouvelles places piétonnes pour mieux respirer à Milan

Depuis trois ans, la ville de Milan s'évertue à transformer des places, des intersections et des emplacements de parkings auto en espaces publics dédiés aux piétons et aux cyclistes, avec des jeux et de la végétalisation.

En plus d'améliorer la sécurité des usagers de la route et la qualité de l'air et de vie, ces nouveaux espaces se veulent aussi particulièrement conviviaux.