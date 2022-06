De nouvelles perquisitions chez les coureurs Bahrain avant leur départ pour le Tour

Bahrain Victoirious "estime que le moment choisi pour cette enquête vise à nuire intentionnellement à la réputation de l'équipe". "Après presque un an d'efforts infructueux de la part de l'équipe pour obtenir des informations supplémentaires, les enquêteurs ont décidé de nouvelles investigations quelques jours seulement avant le départ de la plus importante course cycliste, ce qui laisse planer un doute sur l'objectif de l'enquête."

"L'équipe a toujours coopéré en toute transparence avec toutes les institutions compétentes et continuera à le faire à l'avenir, dans l'espoir d'une plus grande transparence et d'un sentiment d'indépendance des enquêteurs, ainsi que d'un traitement égal de toutes les équipes", a conclu l'équipe de Dylan Teuns.