De nouvelles infos sur le prochain album solo de Corey Taylor (Slipknot)

Corey Taylor explique par exemple que l’album contiendra des " éléments " de CMFT, Slipknot et Stone Sour, et admet qu’il est " vraiment vraiment enthousiasmé " par ce nouveau matériel. " Tout est plus grand, cette fois. Tout sonne mieux, tout roule mieux. Au lieu d’être teinté de là d’où je viens, il l’est de là où je vais ".

Corey Taylor ajoute que le disque rassemblera " tout ce que j’ai toujours voulu faire ", avant de sortir un dernier élément de suspens quant à ce projet qui n’a pas encore de titre : " Personne n’est prêt à entendre ça. Je suis aussi sérieux qu’une attaque cardiaque. "

Une date de sortie n’a pas encore été précisée mais le bassiste Eliot Lorango a confirmé récemment que l’enregistrement était en cours. La semaine dernière, il a partagé quelques posts sur Instagram, en studio avec Corey Taylor.