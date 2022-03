De nouvelles images satellites révèlent l’état du convoi militaire russe aux portes de Kiev

Dans un terrain près de Berestianka, ce sont des camions et tanks qui sont observables. Des équipements d’artillerie sont aussi désormais installés près de Loubianka. Non loin d’Ivankiv, où se terminait le convoi long de 60 kilomètres, il reste des véhicules et autres matériels.

Plus au nord, des appareils russes peuvent être aperçus près de la base aérienne de Hostomel en route vers des zones résidentielles près d’Ozera, à 27 kilomètres de la capitale Kiev.