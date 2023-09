De nouvelles espèces d’insectes nuisibles à nos portes

Ils sont à nos portes et menacent nos cultures… "Ils", ce sont les insectes nuisibles qui ont fait leur apparition en Europe de l’Ouest et qui font des incursions occasionnelles sur notre territoire. Exemple : la Bactrocera dorsalis.

Ce petit insecte noir et jaune, de la famille et de la taille des mouches, est aussi appelé "mouche orientale des fruits". Et les fruits, il les dévore avec un appétit insatiable !

François Verheggen, professeur d’entomologie à la Gembloux Agro-Bio Tech – ULiège, connaît cette mouche mais voudrait l’étudier de plus près. Selon ce spécialiste des insectes nuisibles, elle représente une réelle menace : "C’est une mouche qui vient d’Asie du Sud Est. Elle a fait déjà des apparitions en Italie et en France et a été signalée dans un lot de fruits importés à Anvers".

"Elle est à surveiller de très près car elle est très nuisible, avertit l’expert. Elle se reproduit facilement et se répand tout aussi facilement quand les conditions climatiques sont réunies, ce qui est de plus en plus le cas en Europe. Lorsqu’elle s’attaque à une plantation de fruits, elle est capable de la détruire en quelques jours. Elle pond des œufs dans la chair et les larves se développent sans qu’on les voie. Le fruit devient alors totalement impropre à la consommation. Une catastrophe pour le secteur agroalimentaire."

Car la particularité de cette mouche orientale, c’est que contrairement à beaucoup d’autres espèces d’insectes spécialisés, elle aime tous les fruits ! Et en particulier les raisins.

Une réelle menace

Et l’AFSCA, l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, ne s’y trompe pas et lance un appel à la vigilance à tous les professionnels du secteur. "Si vous croyez la repérer, n’hésitez pas à nous contacter immédiatement", avertit Jean Sébastien Walhin son porte-parole.

Au stade adulte, elle mesure entre 0,8 et 1 cm et est reconnaissable aux deux bandes jaunes sur les bords de son thorax, au liseré noir sur le bord de ses ailes et au motif en forme de "T" sur son abdomen. Et pour ne pas vous tromper : une guêpe est plus imposante que cette mouche, la guêpe possède deux paires d’ailes visibles (et non une seule visible dans le cas de la mouche) et a de plus grandes antennes et mandibules. L’abeille, elle, est velue tandis que la mouche orientale des fruits ne l’est pas.

Dans le premier cas qui est le plus probable, des efforts seront déployés pour retracer l’origine de la contamination et empêcher la dissémination de l’insecte. Dans le second cas, un périmètre de sécurité autour du lieu de détection sera établi au sein duquel des mesures strictes seront prises pour éviter une propagation.

Si vous importez des fruits et légumes, suivez les règles relatives à l’importation et agissez toujours sous couvert d’un certificat phytosanitaire.

Pour toute info complémentaire, vous pouvez contacter votre Unité Locale de Contrôle AFSCA via ce lien.

​Les jardiniers du dimanche concernés aussi

Gardez donc un œil sur les mouches qui circulent autour de vos plants et si vous en identifiez ce qui ressemblent fortement aux photos ci-dessous, il faut agir vite.