De nouveaux tarifs pour les taxis à Bruxelles dès ce vendredi 21 octobre

La nouvelle ordonnance taxi entre en vigueur ce 21 octobre en Région bruxelloise. Elle vise à mieux encadrer le transport rémunéré de personnes dans la capitale. Le nouveau règlement apporte son lot de changements. La distinction entre les taxis de stations (les taxis classiques noirs) et les taxis de rue (ceux que l’on réserve via une application par exemple) est l’une des plus marquantes. Mais il y a aussi du changement dans les tarifs.

Pour les taxis de station, on passe à un tarif au kilomètre unique. Jusqu’à aujourd’hui quand vous montiez dans un taxi sans réservation préalable, il y avait deux tarifs au kilomètre.

Le tarif 1 (1,80 euro) lorsque le taxi restait en région bruxelloise et le tarif 2 (2,70 euros) dès que le taxi bruxellois passait la frontière régionale pour vous déposer en Flandre ou en Wallonie. La nouvelle ordonnance a simplifié les choses. C’est désormais 2,30 euros du kilomètre (+ 2,60 euros de prise en charge) et ce, que le taxi passe la frontière des 19 communes ou non. Cela vous coûtera donc un plus cher si vous étiez habitué à circuler en taxi uniquement dans les 19 communes bruxelloises.

" Mais il ne faut pas oublier que les tarifs n’avaient plus été indexés depuis 2013", rappelle Camille Thiry de Bruxelles Mobilité.

Et attention les tarifs dont on parle ici ne concernent que les taxis que l’on prend sans réservation. "Quand on prend le taxi avec réservation (via une application ou une centrale), on passe à un autre système de tarification. La Région a fixé une fourchette entre 1,5 et 3 euros maximum". Le prix dans ce cas-ci est fixé par la société en fonction de l’offre et de la demande.

Puis-je toujours appeler un taxi bruxellois si je me trouve en dehors de la Région bruxelloise ?

Un taxi bruxellois peut aller chercher un client en Flandre ou en Wallonie mais avec réservation préalable et à condition que son véhicule se trouve sur le territoire bruxellois au moment de la réservation (ex : appeler une centrale de taxis bruxelloise si on se trouve à La Hulpe pour rentrer chez soi à Bruxelles). Concernant les tarifs, c’est donc le tarif variable applicable aux réservations qui s’applique.