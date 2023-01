De nouveaux "pavés de la mémoire" installés dans le centre de Bruxelles

Quatre nouveaux pavés ont été posés vendredi dans la rue des Tanneurs, à Bruxelles, en hommage aux victimes de la Shoah.

À l'occasion de la journée internationale de la mémoire des victimes de l'Holocauste, l'Association pour la mémoire de la Shoah (AMS) a choisi de poser ces nouveaux pavés sur les trottoirs de la capitale, dans la rue des Tanneurs, où 350 juifs ont été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale.

La cérémonie s'est déroulée en présence d'élèves de l'école allemande de Wezembeek-Oppem, de deux écoles bruxelloises dont l'une d'Ixelles et l'autre de Molenbeek ainsi que d'une école de Herve en province de Liège. L'Échevin de la Mobilité et des Travaux publics de la Ville de Bruxelles, Bart Dhondt, était également sur place pour l'occasion.

Les nouveaux pavés installés rendent hommage à l'épouse et aux enfants de Icek Schultz, dont la dalle était déjà installée. Etta-Idessa, sa femme et Rosa, Henri et Léon, ses enfants rejoindront le mari et le père de cette famille déporté de Malines aux camps de concentration d'Auschwitz-Birkenau en 1944. Trois plaques commémoratives en honneur de trois résistants de la Shoah ont également été dévoilées vendredi au Bois de la Cambre. Les plaques rendent hommage à Youra Livschitz, Jean Franklemon et Robert Maistriau.