De nouveaux outils pour lutter contre contrer le hameçonnage

Le Centre belge pour la cybersécurité, la fédération belge du secteur financier Febelfin et la coalition pour la cybersécurité ont dévoilé lundi de nouveaux outils destinés à apprendre aux citoyens et aux organisations comment repérer et contrer le hameçonnage en ligne (ou phishing, en anglais).

Le hameçonnage en ligne, ou le fait de frauder en se faisant passer pour un autre organisme, continue de faire des victimes en Belgique. 39,8 millions d'euros ont été dérobés en 2022 par ce biais, contre 25 millions l'année précédente. Pour faire face à ce phénomène, les trois organismes ont développé, dans le cadre du programme Safeonweb, une nouvelle extension de navigateur du même nom, pour Google Chrome, destinée à prévenir de la dangerosité d'un site web.

Trois couleurs sont ainsi indiquées dans cette extension quand vous naviguez sur Internet : le vert confirme que le site fait partie des 300.000 domaines validés par les autorités et qu'il est donc sûr ; l'orange concerne un site non-validé, dont il vaut mieux éviter de donner des informations confidentielles avant vérification ; le rouge concerne un site frauduleux, reconnu comme tel par le centre belge pour la cybersécurité.

Dans le même temps, une campagne appelée "le phishing, ça se joue dans les détails" est diffusée sur les réseaux sociaux et dans les médias. La promotion passe également par une camionnette nommée "Hacker Hotline", qui arpentera la Belgique et dans laquelle un escape game est proposé. Ce jeu destiné principalement aux jeunes leur apprendra les bons gestes pour éviter de se faire hameçonner et pour mieux protéger leurs données. Selon la plateforme Safeonweb, plus de sept millions de messages frauduleux ont été signalés entre janvier et septembre 2023, soit plus que sur l'année 2022.