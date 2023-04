De nouveaux moyens wallons pour des travaux de reconstruction après les inondations de 2021

Le gouvernement wallon Di Rupo (PS-MR-Ecolo) a effectué son ajustement budgétaire 2023 dont il a présenté les résultats ce vendredi matin en conférence de presse. Un exercice budgétaire purement technique, où des marges ont été laissées à nouveau pour assurer notamment les investissements nécessaires à la reconstruction des zones sinistrées durant les inondations de l’été 2021. Des moyens inscrits dans le Plan de relance wallon.

Ainsi, le gouvernement wallon prévoit d’accroître le financement accordé à 9 villes et communes les plus touchées par le cataclysme de juillet 2021, à savoir Chaudfontaine, Esneux, Liège, Limbourg, Pepinster, Rochefort, Theux, Trooz et Verviers, pour leur permettre d’acquérir et démolir des biens sinistrés ou problématiques du point de vue de la gestion des risques liés aux inondations. 25 millions avaient été prévus courant 2022 (un droit de "tirage" à hauteur de quelque 3 millions environ par commune), mais c’était visiblement insuffisant au regard de nouvelles estimations des besoins locaux. On pourrait ainsi passer à 82 millions d’euros. L’équipe wallonne doit prochainement s’entendre sur les modalités précises de l’octroi de cette nouvelle enveloppe.

40 millions pour la région de la Vesdre

En outre, face à l’ampleur des dégâts et la masse des logements impactés, le gouvernement wallon a décidé d’accorder une nouvelle aide de 40 millions d’euros aux communes sinistrées du bassin de la Vesdre pour la reconstruction de logements à disposition des localités, CPAS et Sociétés de logement de service public concernées.

15 millions pour les berges

Après une première phase de sécurisation urgente des berges des cours d’eau, le gouvernement wallon a dégagé aussi 15 millions d’euros pour une première série de 46 chantiers censés permettre de réduire le risque d’inondations en cas de nouvelles crues. Cela concerne notamment la restauration du voûtement d’un ruisseau – le Wayaï - situé sur la commune de Spa, pour faire face à la menace d’effondrement de plusieurs maisons dans le cours d’eau et du risque d’inondations associé ; la mise à ciel ouvert d’un autre ruisseau – le Rhuyff – dans la ville de Limbourg (3 millions d’euros) ; la création de zones de débordement à Pepinster via l’acquisition de parcelles (3 millions d’euros) sur le site de Texter, une ancienne usine textile située à la confluence de la Vesdre et de la Hoëgne, réduisant les risques futurs. Ces travaux, qui font suite aux premières réparations urgentes, seront entamés dans les prochaines semaines.

Dans les prochains mois, la Région interviendra aussi financièrement pour l’acquisition de parcelles auprès de communes et provinces, si celle-ci était nécessaire à des aménagements permettant d’accroître la robustesse de la vallée face aux risques climatiques. Pour 2023, le budget réservé à ces acquisitions s’élève à 51 millions d’euros.

Au total, 453 millions d’euros seront réservés pour la remise en l’état des berges et les aménagements résilients dans le cadre du plan de relance régional.