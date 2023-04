De nouveaux jobs days organisés dans les prisons : 600 postes toujours vacants

Mais malgré cette évolution positive, la Justice est toujours à la recherche de 600 travailleurs. La prison de Haren emploie actuellement quelque 400 équivalents temps plein (ETP) alors qu'il en faudrait 300 autres. Une cinquantaine d'ETP sont également recherchés pour la nouvelle prison de Termonde et 80 autres pour l'ancienne prison de la ville.

"Notre système pénitentiaire est confronté à un manque de personnel important. Cela pèse sur le bien-être du personnel et des détenus. La procédure de recrutement accélérée, les campagnes publicitaires et les Job Days ont permis de renverser la situation. Mais le travail n'est pas encore terminé", commente le ministre Van Quickenborne. Les personnes intéressées par ces postes peuvent consulter le site travailleralajustice.be et postuler.