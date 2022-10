De nouveaux itinéraires cyclistes avec Ardenne-Cyclo

Créer une offre de tourisme à vélo qualitative autour de deux grands itinéraires européens Euro Vélo transfrontaliers, c’est l’objectif d’ " Ardenne Cyclo ". En tout, ce sont, 280 kilomètres de nouveaux itinéraires en Province de Luxembourg et dans les Ardennes Françaises. Depuis 2019, c’est grâce au programme de coopération transfrontalière Interreg France-Wallonie-Vlaanderen que différents travaux ont pu être entrepris. Ardenne Cyclo a, notamment permis d'aménager des chaînons manquants comme la liaison entre Muno (Florenville)e et Carignan (France) inaugurée il y a quelques jours. On peut aussi citer le tunnel aménagé dans l’entité de Vresse-sur-Semois vers le village de Membre, qui éviter un détour de 7 kilomètres sur une route fort fréquentée ou encore une voie verte de 10 kilomètres entre Daverdisse et Bièvre. " Aujourd’hui, le cyclable, à l’échelon de la Province et de l’Ardenne transfrontalière est bien structurée ", explique Audrey Robert, coordinatrice d’Ardenne Cyclo " pour l’intercommunale Idelux Projets Publics. " On peut faire pas mal de choses aujourd’hui, mais il reste quelques points noirs à résorber sur ces itinéraires ! "