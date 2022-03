De nouveaux films en streaming pour les 40 ans de Metallica

A Year and a Half In The Life of Metallica, le documentaire de 1992 chroniquant la réalisation du 5e album, auto-produit, du groupe, sera également streamé.

Le programme complet des sept titres et les accès aux films se trouvent ici.

Le mois dernier, on apprenait que le tout premier enregistrement de Metallica, "Hit the Lights", sera disponible en vinyle pour la première fois depuis le printemps 1984. C’est le label Metal Blade qui a décidé de le rééditer dans le cadre de sa compilation Metal Massacre, à l’occasion de ses 40 ans, le 22 avril prochain.

Cette version de "Hit the Lights" qui apparaît sur la compilation Metal Massacre, accueille un solo de guitare de Dave Mustaine, avant qu’il ne parte former Megadeth. Sur le premier pressage vinyle, on y entendait le solo rejoué par James Hetfield et l’ami de Lars Ulrich, Lloyd Grant, qui avait contribué au titre en tant qu’invité.