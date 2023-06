De nouveaux espaces pour certifier les boulangers et les jardiniers à Bruxelles

De nouveaux espaces pour certifier les boulangers et jardiniers ouvrent à Bruxelles. Le centre de validation des compétences évalue les candidats pour leur remettre un certificat, peu importe la façon dont ils ont appris le métier. 52 professions sont disponibles à la certification.

Robots de cuisine, mallettes de matériel, fouets, casseroles, chocolat et bien d’autres sont à disposition des candidats. Cette cuisine équipée, dans les locaux du Ceria à Anderlecht, destinée à la boulangerie et à la pâtisserie, est totalement neuve.

Tout est aménagé, comme dans une vraie boulangerie, pour évaluer des candidats qui veulent certifier leurs compétences dans le métier comme Aude Carlier. "C’est super grand. On ne manque de rien. Moi, je suis une grande stressée donc j’étais venue avec la moitié de mon matériel personnel. Je n’ai eu besoin de rien. Il y a vraiment beaucoup d’espace et de matériel mis à disposition", explique la candidate.

Après six ans dans les ressources humaines, Aude est en pleine reconversion professionnelle pour vivre de sa passion : la pâtisserie. Elle a suivi une formation de deux ans et en poursuit une seconde en parallèle d’un apprentissage autodidacte. Mais elle souhaite obtenir une certification plus rapidement. Elle a donc opté pour une validation de ses compétences. "J’espère donc réussir toutes les épreuves. J’ai passé la première, il m’en reste encore trois. Si je réussis, le but c’est de me lancer en tant qu’indépendante et d’ouvrir mon propre salon de pâtisserie", confie-t-elle.

Car une fois l’épreuve pratique réussie, les compétences sont officiellement reconnues par la Région wallonne, la Communauté française et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. C’est ce qui permet de se lancer dans le métier, c’est ce qu’explique Donat Carlier, directeur au consortium de validation des compétences. "Ils ont acquis des compétences, quelle que soit la manière, que ce soit par des formations, par l’expérience professionnelle sur le terrain ou par des hobbies, et ils veulent désormais pouvoir s’insérer professionnellement dans ce métier".



Les nouvelles infrastructures ont vu le jour, car la demande ne cesse d’augmenter. En dix ans, 2500 certifications de boulanger-pâtissier ont été délivrées. La validation de compétences est accessible gratuitement à tout citoyen résidant en Wallonie ou à Bruxelles.