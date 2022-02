De nouveaux distributeurs de Poké Bowl, ces salades saines, débarquent en région liegeoise

Jérôme Lindt est restaurateur à Aywaille. Durant cette pandémie, il a dû se réinventer en proposant des plats à emporter. C’est alors que l’idée lui est venue de lancer un nouveau concept, la confection de Poké Bowl.

Les Poké Bowl, ce sont des salades servies dans un bol, d’origine hawaïenne, qui se composent fruit et légume féculent et protéine. Une manière sympa de manger sain. Ils se mangent froid ou chaud. On trouve différents goûts poulet, saumon, scampi… Accompagné de riz, lentilles, concombre, avocat, sans oublier l’assaisonnement. Il y en a vraiment pour tous les goûts.

Au départ, ils étaient à retirer au restaurant et puis c’est son épouse qui a lancé l’idée des distributeurs de Poké Bowl.

Et ça marche. Actuellement, 4 distributeurs sont disponibles à Xhoris, Remouchamps, Dolembreux et Werbomont. Trois autres doivent arriver en avril à Theux, Plainevaux et Barvaux. Ils se situent sur des endroits de grands passages.

Le couple a aménagé un atelier de cuisine dédié à la préparation ces plats qui fonctionnent sept jours sur sept. Chaque semaine, ce sont près de 1500 Poké Bowl qui sont préparés. Les distributeurs sont réapprovisionnés chaque jour pour garantir la fraîcheur de ces derniers.

Ces repas sont vendus à 9 euros.

D’autres produits sont aussi proposés comme des soupes, de la citronnade, des infusions froides et des desserts.

Les adresses actuelles des distributeurs :

Haies des chênes 13, 4140 Dolembreux

Avenue de la Porallée 30, 4920 Aywaille

Route de Harzé 1, 4190 Xhoris

Route de Huy 6A, 4190 Remouchamps

Pour en savoir plus, RDV sur la page Facebook Poké Bowl Jérôme Lindt