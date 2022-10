De nouveau sorti de sa retraite, Xavier Malisse jouera avec Diego Schwartzman en double à Anvers

Un an après être sorti une première fois de sa retraite il y a un an pour disputer le double à Anvers avec "son" joueur, Lloyd Harris, Xavier Malisse remet ça (nous vous en parlions il y a un mois), et on sait désormais qu'il sera accompagné d'un joueur de renom ! Le Belge, âgé de 42 ans, s’alignera dans le tournoi belge avec Diego Schwartzman. L’Argentin de 30 ans qui évolue au plus haut niveau sur le circuit ATP depuis pas mal d’années est encore actuellement classé 18e mondial.

Année après année, le tournoi soigne de plus en plus son affiche, tant au niveau belge qu’international. Des joueurs tels qu’Andy Murray, Dominic Thiem, Stan Wawrinka, Hubert Hurcacz, Diego Schwartzman, Felix Auger-Aliassime seront présents. Chez les Belges, David Goffin (s’il est rétabli) y participera également, tout comme Zizou Bergs, Sander Gillé, Joran Vliegen et Gilles-Arnaud Bailly.

Le tournoi ATP 250 se déroule du 16 au 23 octobre à la Lotto Arena d’Anvers.