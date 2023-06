De nombreux vacanciers à l'aéroport de Bruxelles : juillet comme signal de départ

C’est la grosse affluence à l’aéroport de Bruxelles. Les élèves de l’enseignement francophone ne sont pas encore en congé, contrairement à ceux du réseau néerlandophone, mais le 1er juillet reste une date de départ en vacances pour de nombreuses personnes. L’appel du voyage est bien là… Les familles et les enfants sont présents en nombre pour s’envoler et rejoindre le pays de leur choix.

Ce vendredi, plus de 80.000 passagers transiteront par Brussels Airport (au départ et à l’arrivée). Le week-end se poursuivra avec 71.000 passagers attendus ce samedi et 77.000 dimanche. Ces voyageurs seront un peu plus nombreux à partir qu’à atterrir à Bruxelles.

L’aéroport connaîtra également un week-end de départ chargé les 7, 8 et 9 juillet prochains, avec le lancement différé des vacances des écoles néerlandophones et francophones, où au total 231.000 personnes en franchiront les portes.

Plus de 4,7 millions de passagers passeront par l’aéroport cet été, aller et retour. Ce sera 12% de plus qu’en 2022.