De nombreux Philippins célèbrent le 37e anniversaire de la révolution contre l’ancien dictateur Marcos

Une foule de Philippins a célébré samedi à Manille le 37e anniversaire de la révolution du "Pouvoir au peuple", qui avait pacifiquement provoqué le départ de l’ancien dictateur Ferdinand Marcos Sr, père de l’actuel dirigeant, en 1986.

Il s’agit du premier rassemblement de la sorte depuis que Ferdinand Marcos Jr est devenu président en juin 2022. L’actuel chef d’État a envoyé une gerbe de fleurs au monument du "Pouvoir au peuple" érigé pour commémorer la révolution, et vers lequel ont convergé les manifestants, au son d’un groupe de rock. Les deux décennies au pouvoir de Ferdinand Marcos Sr ont été décrites comme une période sombre de l’histoire philippine, marquée par des violations des droits humains et de la corruption, qui a laissé le pays appauvri.

Dans un communiqué, Ferdinand Marcos Jr a évoqué le souvenir de "temps de souffrance et la façon dont nous sommes sortis plus unis et plus forts en tant que nation". Il a proposé une "réconciliation à ceux qui ont des tendances politiques différentes". Une "main tendue" qui n’a toutefois pas convaincu les centaines de manifestants, dont des survivants de la loi martiale qui avait fait des milliers de morts, de torturés et de prisonniers politiques. Certains ont scandé "Marcos, Duterte, tous les mêmes, des dictateurs fascistes", en allusion au prédécesseur de Ferdinand Marcos Jr, Rodrigo Duterte, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Sœur Mary John Mananzan, défenseure des droits humains, a exhorté les Philippins à "rester vigilants" au sujet du retour de la famille Marcos à la tête des Philippines. Le défi est de garder en vie "le message et l’esprit" de la révolte qui a chassé du pouvoir Ferdinand Marcos Sr et entraîné l’exil de la famille, a dit à l’AFP Julio Montinola, 53 ans.