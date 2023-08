De nombreux patrons franchisés de Delhaize s’inquiètent des nouvelles conditions des contrats de franchise

Ce sont surtout des franchisés Delhaize à la tête de magasins qui s’inquiètent. Comme le relate Het Laatste Nieuws, ils ont appris par la presse que le contrat qui les lie à Delhaize s’alignera, à terme, sur le contrat proposé aux repreneurs des 128 supermarchés que Delhaize est occupé à céder à des indépendants. Le quotidien flamand dit avoir contacté un avocat qui représente une cinquantaine de franchisés de tout le pays.

Même du côté de "Buurtsuper", la branche qui défend les intérêts du commerce indépendant pour l’Unizo, l’union flamande des classes moyennes, on s’inquiète d’un possible changement des conditions d’exploitation des magasins franchisés et l’on souhaite s’entretenir avec la direction de Delhaize.

Ces franchisés s’inquiètent de devoir, à terme, offrir 95% de l’assortiment Delhaize, ce qui limiterait, selon eux, la possibilité de proposer des produits locaux. Ils ont aussi des interrogations en matière de politique des prix, d’usage des promotions ou à propos des amendes infligées aux indépendants qui ne respecteraient pas les conditions du contrat.

Chez Buurtsuper, on s’inquiète de voir arriver des conditions trop restrictives qui pourraient faire ensuite tache d’huile dans tout le secteur de la distribution.

Du côté du pendant francophone de Buurtsuper, l’association Alpsia, association francophone du libre-service indépendant, on ne souhaite pas commenter pour le moment la situation.

Chez Delhaize, que notre rédaction a contacté, on se veut rassurant. Globalement, on explique qu’il s’agit d’uniformiser, à terme, les contrats. Ainsi, les différentes charges qui reposent sur les épaules des franchisés indépendants seraient simplifiées pour être regroupées, mais le coût global pour l’indépendant ne serait pas forcément différent. Quant aux craintes des indépendants de ne plus pouvoir autant que maintenant s’approvisionner auprès de fournisseurs locaux, là aussi, Delhaize se veut rassurant.