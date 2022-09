De nombreux forains ont commencé à s’installer pour la foire de Liège

Au total, 166 forains seront présents pour cette première foire d’après-Covid sans restriction sanitaire. Elle débutera le 1er octobre pour se terminer le 13 novembre, et les étudiants liégeois s’en réjouissent déjà : " La foire, c’est quelque chose de super important. On va voir comment ils vont s’installer avec le tram mais ils trouveront toujours un moyen de passer. Au-dessus, à côté ou je ne sais pas, mais ils trouveront ", explique Arthur. " C’est un moment important, surtout pour la nourriture. J’aime bien son ambiance, tous les jours, avec la musique etc. J’ai quand même quelques craintes pour l’accès avec le chantier du tram. Hier il y avait encore beaucoup de travaux et ce vendredi, il y a encore plein de camionnettes. C’est un peu perturbant et je me demande comment elle va tenir alors que c’est la semaine prochaine ", s’inquiète quelque peu Clara. " La foire, c’est toujours bien. Le tram n’est pas un problème. On va tous se débrouiller à notre manière et on verra comment ça se passe ", affirme un autre Arthur.