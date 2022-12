De nombreux Belges estiment que la vitesse excessive est le principal problème dans leur quartier

Les principaux problèmes auxquels les résidents belges font face dans leur quartier sont liés à la circulation, ressort-il du Moniteur de sécurité 2021 publié jeudi par la police fédérale. Cette enquête a été menée auprès de 400.000 citoyens âgés de 15 ans ou plus, avec un taux de réponse de 25%.

Parmi les dix principaux problèmes de quartier mentionnés par les personnes interrogées, cinq concernent la circulation de véhicules. La vitesse non-adaptée arrive de loin en première position (67%), viennent ensuite la conduite agressive (3e avec 46%), les stationnements gênants (4e avec 44%), les nuisances sonores causées par le trafic routier (5e avec 39%) et celles liées aux poids lourds (6e avec 38%). Les dépôts clandestins et les détritus sur la voie publique sont le seul problème non lié à la circulation à occuper le top 5, à la 2e place (50%).

Parmi les autres problèmes rencontrés à l’échelle du quartier, on retrouve, à la 7e place, les cambriolages dans les habitations (33%) suivis par les nuisances sonores causées par les voisins (24%) et les vols de vélos et de trottinettes (24%). Les vols ou démolitions de quelque chose sur la voiture referment le top 10. Le Moniteur de sécurité concentre les résultats d’un questionnaire envoyé aux Belges et portant porte sur les problèmes de voisinage, le sentiment d’insécurité, la victimisation, leur propension à porte plainte et leur satisfaction par rapport au fonctionnement de la police. Il s’agit de la dixième édition de l’enquête.