De nombreux bâtiments fédéraux sont inoccupés : parfois ils profitent à des associations en attendant d'autres solutions

A deux pas de la rue de la Loi, en plein quartier européen, l’immeuble situé au 104 rue d’Arlon est resté totalement inoccupé pendant de nombreuses années, quasi 15 ans. Encore aujourd’hui, appartenant à la Régie des Bâtiments, il attend une réhabilitation complète et une nouvelle affectation, comme de nombreuses surfaces gérées par l’Etat fédéral.

Pourtant, depuis 2020, l’immeuble n’est plus totalement vide. Le rez-de-chaussée est occupé. C’est une association qui s’y est installée pour redynamiser le quartier européen. Elle a obtenu de la Régie des Bâtiments un bail précaire, c’est-à-dire pour une durée courte et déterminée. Pour l’occasion, le bâtiment a été rebaptisé "Stam Europa". "Nous avons voulu créer une sorte de maison du dialogue démocratique, un lieu qui accueille des tas d’activités comme des conférences, des ateliers, des petits concerts", explique Alain Deneef, Directeur général du Fonds Quartier européen, un fonds qui dépend de la Fondation Roi Baudouin et qui est derrière ce projet d’occupation de ce bâtiment public. "Quand nous sommes arrivés ici, tout était vide. Il s’agissait d’une carcasse en béton qu’il a fallu réhabiliter en eau, électricité et chauffage et puis, bien entendu, la décorer", raconte Alain Deneef.

Seul le rez-de-chaussée est occupé par l’association. Les étages sont restés vides, à l’état brut.

L’occupation partielle de ce bâtiment public est en fait le fruit d’un partenariat entre ce Fonds Quartier européen, la Régie des Bâtiments et la Ville de Bruxelles. Tout le monde y gagne. "La Régie des Bâtiments, pour économiser la fameuse taxe sur les immeubles abandonnés qu’elle doit payer à la Ville de Bruxelles a accepté de nous laisser rentrer, à titre gracieux, dans le bâtiment", explique Alain Deneef. "Elle a accepté de faire un certain nombre de travaux de base de réhabilitation et, évidemment, la Ville n’a plus qu’à applaudir cette initiative puisqu’elle, ce qu’elle souhaite, c’est que les immeubles cessent d’être abandonnés", poursuit Alain Deneef.

Les partenariats de ce type sont recherchés par la Régie des Bâtiments pour occuper, au moins temporairement, des espaces vides.