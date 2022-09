De nombreuses personnalités et chefs d’Etat rendent hommage à la reine Elizabeth II

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, s’est dit "profondément attristé".

"Pendant plus de 70 ans, elle a incarné un leadership et un engagement public désintéressé. Mes plus sincères condoléances à la famille royale, à nos alliés de l’OTAN -le Royaume-Uni et le Canada -, et au peuple du Commonwealth", a-t-il tweeté.

La reine Elizabeth a symbolisé "la réconciliation" avec l’Allemagne, contribuant à "panser les plaies" de la Deuxième guerre mondiale, a salué jeudi le chef de l’Etat allemand Frank-Walter Steinmeier.

"La Grande-Bretagne a tendu la main à l’Allemagne pour qu’elle se réconcilie – et la main de la réconciliation était aussi celle de la reine", a écrit M. Steinmeier dans un message de condoléances.

Le chancelier Olaf Scholz a, dans un message distinct, salué "son engagement en faveur de la réconciliation germano-britannique".