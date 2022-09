De nombreuses opportunités dans toutes les provinces : voici les marches Adeps de ce dimanche 11 septembre

Arrêt dans la commune de Charleroi, plus précisément à Mont-sur-Marchienne et son musée de la photographie. Le bâtiment est un ancien carmel néo-gothique transformé et agrandi où chaque année sont présentées neuf expositions temporaires, en plus des expositions permanentes. Des ateliers éducatifs, des collections d'oeuvres ou de matériel illustrant l'art et le travail de la photographie vous attendent.

Pour ce dimanche, des marches de 5, 10, 15 et 20 km vous attendent aussi.

Lieu de rendez-vous : Allée du Muguet 1 [6032]

Contact : Tennis Club de Mont-sur-Marchienne - Philippe de Suray - 0499 994 565