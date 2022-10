De nombreuses expositions cet automne à Tournai

En ce moment, à l’occasion d’Arts dans la Ville de nombreuses expositions sont à voir dans la ville des cinq clochers. Un évènement qui se déroule tout le mois d’octobre et parfois jusqu’en novembre. Grâce aux multiples partenariats avec les musées communaux et les galeries privées, le programme est riche et varié :

Conversation à 3 avec le MUFIM

Au MUFIM, les artistes Pascale Loiseau et Virginie Stricanne dialoguent avec les œuvres du lieu. Parties à la découverte de mémoires et d’histoires, elles créent de nouveaux objets en écho avec ceux de leur histoire et de celle de leurs aïeux. L’exposition est à découvrir jusqu’au 31 octobre.

Octobre Rose

L’asbl Octobre Rose qui sensibilise le public au cancer du sein depuis de nombreuses années se reconvertit en commissaire d’exposition où le nœud, symbole de l’association est à l’honneur. Le MuFIm accueille les créations traitant du thème : le nœud d’Octobre Rose, mais aussi le nœud ferroviaire ou autoroutier, les nœuds du bois, le nœud coulant des foulards scouts, le nœud formé par des mains… L’exposition est à voir jusqu’au 31 octobre.

Air – Ce monde est-il possible ?

Une mise en scène et quelques photos pour s’interroger sur la pollution de l’air et sur son impact sur nos vies humaines. Le Collectif d’Ecriture Théâtrale “Plumes de mots” et les ateliers d’Ecriture Théâtrale de la Bibliothèque de Lévignac-de-Guyenne (Fr), sous la direction de Laurent Bouchain, écrivain et metteur en scène réalisent une "Mise en voix et en espace" de leurs textes écrits sur le sujet. Elles auront lieu le 21 octobre à 18.30 et le 14 novembre à 18.30. Quelques photos se trouvent également dans des commerces du piétonnier.

ART’MARKET

L’association CREAHM est la première a nommé la production des artistes avec un handicap mental qui travaillent en atelier, guidés par des animateurs-artistes. Les résidents de HAEC présentent leurs créations sur béton cellulaire ou leurs peintures et collages au Fort-rouge jusqu’au 30 octobre, une belle occasion de flouter les barrières du handicap.

Crypte royale

Au TAMAT, est présentée une installation d’Olivier Reman : ses œuvres textiles, exécutées au crochet en fils aux couleurs nationales sont associées à un portrait photographique réalisé avec Barthélémy Decobecq, visible jusqu’au 6 novembre.

Et encore bien d’autres expositions comme Gigantesquement minuscules, ou Naturelle Katastrof, le travail de Leïla Daquin ou de Laurie Joly… Consultez tout le programme ici. Comme chaque année, Arts dans la Ville est également l’occasion de décerner le prix artistique de la ville de Tournai qui récompense depuis 1980 des artistes nationaux et d’ailleurs, touchant aux arts visuels.