De nombreuses espèces à sang froid ne vieillissent quasiment pas, une possibilité pour l’humain ?

L’étude a été financée par les Instituts américains pour la santé (NIH), qui cherchent à mieux connaître le vieillissement des organismes ectothermes, souvent identifiés par abus de langage comme organismes "à sang froid", pour une application sur les humains, eux endothermes.

Les scientifiques ont longtemps estimé que les ectothermes vieillissaient moins rapidement en raison de leur dépendance à l’environnement pour réguler leur température, ce qui réduit leur métabolisme, à l’inverse des endothermes, qui produisent leur propre chaleur et ont un métabolisme plus important.

Ce lien demeure juste pour les mammifères : les souris ont un métabolisme plus rapide que les humains, et une espérance de vie plus courte. Mais selon cette nouvelle étude, et à l’inverse de ce que l’on pensait jusque-là, le rythme du métabolisme n’est pas le premier facteur de la sénescence.

En observant la température moyenne d’une espèce, et non son métabolisme, les auteurs ont découvert que les espèces de reptiles les plus chaudes vieillissaient plus rapidement que les autres, alors que l’inverse s’appliquait aux amphibiens.