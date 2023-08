De nombreuses coproductions de la RTBF dans les festivals de cinéma de l'été

16ème Festival du Film Francophone d’Angoulême

Du 22 au 27 août, le festival d'Angoulême proposera une sélection riche entre cinéma d'auteur et films orientés plus grand public. Quatre fictions coproduites par la RTBF ont été sélectionnées :

Augure de Baloji (Compétition officielle)

Augure est un film choral retraçant l’histoire de quatre personnages considérés comme sorcières et sorcier. Ils vont trouver le moyen de s’entraider pour sortir de leur assignation dans une Afrique fantasmagorique.

Baloji, artiste pluridisciplinaire né en République démocratique du Congo, présentera son film intitulé Augure. Après la musique, et trois albums au succès international, Baloji entre donc dans le monde du cinéma par la grande porte. Si le réalisateur avait déjà signé deux courts-métrages et plusieurs clips, c'est en effet son premier long-métrage, dont il a également écrit le scénario. Tourné entre la Belgique et le Congo, Augure réunit un beau casting avec Marc Zinga, Lucie Debay, Eliane Umuhire et Yves-Marina Gnahoua.

La Fiancée du poète de Yolande Moreau (Compétition officielle)

Amoureuse de peinture et de poésie, Mireille s'accommode de son travail de serveuse à la cafétéria des Beaux-Arts de Charleville tout en vivant de petits larcins et de trafic de cartouches de cigarettes. N'ayant pas les moyens d'entretenir la grande maison familiale des bords de Meuse dont elle hérite, Mireille décide de prendre trois locataires. Trois hommes qui vont bouleverser sa routine et la préparer, sans le savoir, au retour du quatrième : son grand amour de jeunesse, le poète.

Au casting du troisième film de Yolande Moreau en tant que réalisatrice, on retrouve la comédienne elle-même, Sergi Lopez, Grégory Gadebois, Estéban, Thomas Guy, Anne Benoît, William Scheller, et François Morel.