De nombreuses activités nature à Beauraing dans le cadre du Festival Nature 2023 de Natagora

Entre prairies humides famennoises et collines calcaires sèches de Calestienne, la régionale Famenne s’appuie sur une nature riche et diversifiée pour sensibiliser les habitants de la région et ses visiteurs à la protection de biotopes particuliers et, par des actions militantes, tente de sauvegarder et de recréer des parcelles de nature jusque dans les villages.

Ces vendredi 26 et samedi 27 mai l’association invite les écoles et les particuliers à Beauraing à l'occasion de son Festival Nature 2023.