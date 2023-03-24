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Le 8/9

De Nicoletta à Pamela Anderson, Jean-Luc Fonck chante "Alerte à Mamy Blue"

La chanson de Jean-Luc Fonck

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Par Laetitia Samyn

Jean-Luc Fonck présente sa nouvelle composition du vendredi avec les mots imposés par les auditeurs de VivaCité tout au long de la semaine : printemps, vivacité, cacahuètes et… épectase, mot qui désigne un décès pendant l’orgasme.

Le tout donne "Alerte à Mamy Blue", une chanson sur une exhibitionniste.

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"Armand et Marie-Thérèse", la chanson d’amour médiévale de Jean-Luc Fonck

Alerte à Mamy Blue

AU PRINTEMPS, EN ETE, EN AUTOMNE ET LE LUNDI

QUAND IL PLEUT DE LA PLUIE, ELLE OUVRE SON PARAPLUIE

ELLE TRAVAILLE DUR DANS UNE USINE DE NOUILLES

BEN OUI, LES NOUILLES C’EST DUR AVANT QUE CE SOIT CUIT

 

ELLE EST VEUVE DEPUIS LE JOUR OU SON MARI EST MORT

ON RACONTE QU’IL A ETE ECRASE PAR L’ELEPHANT COTE D’OR

EN FAIT IL EST MORT DANS LES BRAS D’UNE AUTRE FILLE

D’UNE EPECTASE - QUAND ELLE EN PARLE ELLE DIT : BIEN FAIT POUR LUI

 

ALERTE ALERTE ALERTE A MAMY BLUE

ELLE EST SANS DESSOUS DESSOUS

ALERTE ALERTE ALERTE A L’RTBF

ON L’A VUE COURIR DANS LES COULOIRS EN TENUE D’EVE

 

ELLE AURAIT VOULU ETRE CHANTEUSE DE VARIETES

FAIRE DES TUBES A LA PELLE, PASSER SUR VIVACITE

MAIS C’EST PAS TRES FACILE D’ECRIRE DES CHANSONS A NOTRE EPOQUE

ON NE PEUT PLUS DIRE CE QU’ON VEUT SINON CA CHOQUE

 

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT – ON N’PEUT PLUS

DIRE QUE LES HOMMES PREFERENT LES – ON N’PEUT PLUS

DIRE QUE L’AMOUR EST – ON N’PEUT PLUS

CHANTER : "TIENS VOILA DU" – ENCORE MOINS

 

ALERTE ALERTE ALERTE A MAMY BLUE

ELLE EST SANS DESSOUS DESSOUS

ALERTE ALERTE ALERTE A L’RTBF

ON L’A VUE COURIR DANS LES COULOIRS EN TENUE D’EVE

….

ELLE REVE DE GORILLES DANS DES PARKING KONG

QUI MANGENT DES CACAHUETES… ENORMES

 

ALERTE ALERTE ALERTE A MAMY BLUE

PAMELA ANDERSON EST SANS DESSOUS DESSOUS

ALERTE ALERTE ALERTE A L’RTBF

ON L’A VUE COURIR DANS LES COULOIRS EN TENUE D’EVE

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