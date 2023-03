De Nicoletta à Pamela Anderson, Jean-Luc Fonck chante "Alerte à Mamy Blue"

AU PRINTEMPS, EN ETE, EN AUTOMNE ET LE LUNDI

QUAND IL PLEUT DE LA PLUIE, ELLE OUVRE SON PARAPLUIE

ELLE TRAVAILLE DUR DANS UNE USINE DE NOUILLES

BEN OUI, LES NOUILLES C’EST DUR AVANT QUE CE SOIT CUIT

ELLE EST VEUVE DEPUIS LE JOUR OU SON MARI EST MORT

ON RACONTE QU’IL A ETE ECRASE PAR L’ELEPHANT COTE D’OR

EN FAIT IL EST MORT DANS LES BRAS D’UNE AUTRE FILLE

D’UNE EPECTASE - QUAND ELLE EN PARLE ELLE DIT : BIEN FAIT POUR LUI

ALERTE ALERTE ALERTE A MAMY BLUE

ELLE EST SANS DESSOUS DESSOUS

ALERTE ALERTE ALERTE A L’RTBF

ON L’A VUE COURIR DANS LES COULOIRS EN TENUE D’EVE

ELLE AURAIT VOULU ETRE CHANTEUSE DE VARIETES

FAIRE DES TUBES A LA PELLE, PASSER SUR VIVACITE

MAIS C’EST PAS TRES FACILE D’ECRIRE DES CHANSONS A NOTRE EPOQUE

ON NE PEUT PLUS DIRE CE QU’ON VEUT SINON CA CHOQUE

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT – ON N’PEUT PLUS

DIRE QUE LES HOMMES PREFERENT LES – ON N’PEUT PLUS

DIRE QUE L’AMOUR EST – ON N’PEUT PLUS

CHANTER : "TIENS VOILA DU" – ENCORE MOINS

ALERTE ALERTE ALERTE A MAMY BLUE

ELLE EST SANS DESSOUS DESSOUS

ALERTE ALERTE ALERTE A L’RTBF

ON L’A VUE COURIR DANS LES COULOIRS EN TENUE D’EVE

….

ELLE REVE DE GORILLES DANS DES PARKING KONG

QUI MANGENT DES CACAHUETES… ENORMES

ALERTE ALERTE ALERTE A MAMY BLUE

PAMELA ANDERSON EST SANS DESSOUS DESSOUS

ALERTE ALERTE ALERTE A L’RTBF

ON L’A VUE COURIR DANS LES COULOIRS EN TENUE D’EVE