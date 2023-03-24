De Nicoletta à Pamela Anderson, Jean-Luc Fonck chante "Alerte à Mamy Blue"

AU PRINTEMPS, EN ETE, EN AUTOMNE ET LE LUNDI
QUAND IL PLEUT DE LA PLUIE, ELLE OUVRE SON PARAPLUIE
ELLE TRAVAILLE DUR DANS UNE USINE DE NOUILLES
BEN OUI, LES NOUILLES C’EST DUR AVANT QUE CE SOIT CUIT
ELLE EST VEUVE DEPUIS LE JOUR OU SON MARI EST MORT
ON RACONTE QU’IL A ETE ECRASE PAR L’ELEPHANT COTE D’OR
EN FAIT IL EST MORT DANS LES BRAS D’UNE AUTRE FILLE
D’UNE EPECTASE - QUAND ELLE EN PARLE ELLE DIT : BIEN FAIT POUR LUI
ALERTE ALERTE ALERTE A MAMY BLUE
ELLE EST SANS DESSOUS DESSOUS
ALERTE ALERTE ALERTE A L’RTBF
ON L’A VUE COURIR DANS LES COULOIRS EN TENUE D’EVE
ELLE AURAIT VOULU ETRE CHANTEUSE DE VARIETES
FAIRE DES TUBES A LA PELLE, PASSER SUR VIVACITE
MAIS C’EST PAS TRES FACILE D’ECRIRE DES CHANSONS A NOTRE EPOQUE
ON NE PEUT PLUS DIRE CE QU’ON VEUT SINON CA CHOQUE
BLANCHE NEIGE ET LES SEPT – ON N’PEUT PLUS
DIRE QUE LES HOMMES PREFERENT LES – ON N’PEUT PLUS
DIRE QUE L’AMOUR EST – ON N’PEUT PLUS
CHANTER : "TIENS VOILA DU" – ENCORE MOINS
ALERTE ALERTE ALERTE A MAMY BLUE
ELLE EST SANS DESSOUS DESSOUS
ALERTE ALERTE ALERTE A L’RTBF
ON L’A VUE COURIR DANS LES COULOIRS EN TENUE D’EVE
….
ELLE REVE DE GORILLES DANS DES PARKING KONG
QUI MANGENT DES CACAHUETES… ENORMES
ALERTE ALERTE ALERTE A MAMY BLUE
PAMELA ANDERSON EST SANS DESSOUS DESSOUS
ALERTE ALERTE ALERTE A L’RTBF
ON L’A VUE COURIR DANS LES COULOIRS EN TENUE D’EVE