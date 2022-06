De New York à la Californie, certains états promettent de devenir des "sanctuaires" pour l'avortement

Et dans cet Etat démocrate du nord-est, on s'attend maintenant à un afflux de patientes venant d'Etats conservateurs du sud et du centre du pays, dont certains ont immédiatement interdit vendredi l'avortement sur leur sol.

"Nous savons que les besoins vont grimper en flèche", déclare à l'AFP Sarah Moeller, professionnelle de santé de l'association Brigid Alliance, qui paie voyage, gîte et couvert, et soutient financièrement des femmes de condition modeste devant pratiquer une IVG.

Des centaines de milliers de personnes supplémentaires vont devoir voyager hors de leur Etat

Son association aide déjà une centaine de femmes chaque mois. Et dorénavant, "des centaines de milliers de personnes supplémentaires vont devoir voyager hors de leur Etat pour des soins de santé liés à un avortement".