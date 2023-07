De “Neverland” à “The Good Doctor” : retour sur la carrière Freddie Highmore

Après Charlie et la chocolaterie, Freddie Highmore retrouve l’univers fantastique en jouant Arthur dans Arthur et les Minimoys. Le film de Luc Besson est salué par la critique et confirme le talent du jeune acteur. Le prodige a alors l’opportunité de travailler sur d’autres projets comme celui d’August Rush. Un long-métrage cette fois dramatique, où Highmore incarne un surdoué de la musique. Ce rôle émouvant d’August Rush fait remporter à l’acteur le prix de Meilleur jeune acteur au Saturn Awards (l'Académie des films de science-fiction, fantasy et horreur) à seulement 16 ans (oui, c'est la classe).