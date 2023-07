De Namur à Saint-Malo en voiture électrique, faisable ou pas ? Nous avons testé pour vous

L’endroit ne nous dit rien qui vaille, et en effet, notre carte n’est pas acceptée ici. Et comme il n’y a pas d’autres possibilités de paiement sur place, nous sommes contraints de chercher une borne de rechargement plus loin. Mais le scénario se répète dix kilomètres plus tard… Alors nous cherchons encore et la voiture ne fait rien pour nous rassurer.