De Namur à la lune : le parcours passionné de Raphaël Liégeois

Tout ce qu’il a touché, il l’a réussi directement

La nouvelle n’a pas non plus étonné son ancien professeur d’histoire, Eric Dricot : "C’est un garçon extrêmement brillant et en même temps très simple, qui s’intéressait à tout, confirme-t-il. Tout ce qu’il a touché, il l’a réussi directement". L’enseignant, qui a aussi compté Nafissatou Thiam parmi ses élèves, évoque ici les études d’ingénieur que son élève a entamées par la suite, puis son doctorat, mais aussi ses passions comme le vélo. Il a accompli il y a quelques années un périple depuis l’Asie. "Dans chaque pays, lui et sa compagne ont rencontré des poètes. Alors que c’est un scientifique. Il s’intéresse vraiment à tout", s’enthousiasme le professeur. "J’espère qu’il prendra son pied, il l’a bien mérité. C’est une belle aventure qui commence pour lui", conclut-il.