C’était aussi une volonté pour Vincent et Sébastien,de s’engager pour l’environnement avec des pratiques durables. Pour atteindre leur but, ils utilisent des matières premières biologiques, de saison et locales. Et puis, les boissons sont totalement bios, provenant en grande partie de l’économie locale. D’ailleurs, le projet sera rapidement labellisé " Good Food "