De multiples couches pour faire face au froid ? Non, trois suffisent !

Avec le système des trois couches, on risque de transpirer à la maison, car le k-way est imperméable et non-transpirant. C’est là qu’est l’os. On modifie le système avec la méthode de Professeur Bucella, éprouvée :

Couche respirante, par exemple du coton

Couche thermique 1, par exemple un gilet en laine

Couche thermique 2, par exemple un pull en laine

Et alors, on peut baisser la température ? Oui, et même de deux degrés, sans aucun souci. Vous pouvez vivre à 18° C avec les trois couches. Tout va bien.