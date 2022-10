De moins en moins de médecins spécialistes sont conventionnés

Le syndicat des médecins associe la question du conventionnement au débat général sur le caractère abordable des soins de santé. "Nous devons absolument garantir que les groupes vulnérables et à faibles revenus puissent consulter des médecins à des tarifs conventionnels. Mais pour la classe moyenne au sens large, nous devons oser faire passer le message que nos soins de santé coûtent cher et que nous pouvons donc parfois facturer un peu plus, notamment pour les soins non essentiels", estime l’Absym.

Dans le même temps, l’Absym plaide avec force pour une plus grande transparence : "Le patient doit savoir clairement combien il paie en plus et quelle part revient au médecin ou à l’hôpital. Ensuite, il y aura aussi beaucoup plus de compréhension de certains montants".