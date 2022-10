De minuscules robots en forme de cafards pour surveiller l'état de notre environnement.

Une équipe internationale, dirigée par des chercheurs de l'institut japonais RIKEN, vient de mettre au point une sorte de cafard électronique, équipé notamment d'un minuscule module de commande sans fil, le tout alimenté par une batterie rechargeable grâce à la seule énergie solaire.

Les matériaux fins, légers et flexibles qui le composent permettent à ce drôle d'insecte de se déplacer facilement.

Le principe est ici de pouvoir contrôler à distance ces micro-robots.

Le défi a bien évidemment été de miniaturiser à l'extrême tous les éléments nécessaires à son bon fonctionnement. L'appareil mesure ainsi un peu plus de 6 cm de long et a l'allure d'une véritable blatte, avec des mouvements relativement naturels lorsqu'il avance. Certaines pièces ont fait l'objet d'une impression en 3D afin de reconstituer une surface légèrement incurvée. Quant au module regroupant les cellules solaires, il ne fait que 0,004 mm d'épaisseur ! Plus épais, il aurait considérablement ralenti la vitesse de déplacement du robot et aurait même pu l'empêcher de se retourner en cas de chute.