De milieu snobé au PSG à attaquant phare de la Bundesliga : la folle histoire de Christopher Nkunku

Sa première saison est honorable : cinq buts et quinze assists en 44 matches. La deuxième saison l’est également : sept réalisations et onze passes décisives en 40 matches. Le déroutant droitier apprend, répète ses gammes et commence à s’afficher comme un poison pour les défenses adverses.

L’explosion se produit durant cette saison 2021-2022. Pas de but ou d’assist durant les cinq premières parties de Bundesliga, mais un déclic certainement en Champions League, le 15 septembre dernier. Battu par Manchester City (6-3), le jeune élément français plante... les trois buts de son équipe. 27 fois titulaire dans le championnat allemand durant cet exercice, il est décisif durant 17 matches.

Son bilan est incroyablement prolifique : en 43 rencontres cette saison, il a marqué 30 buts (17 en championnat, 7 en Champions League, 3 en Europa League et 3 en Coupe d’Allemagne) et servi 18 caviars. Ses performances, récompensées par le trophée de meilleur joueur du mois en Bundesliga à trois reprises, lui ouvrent les portes de l’Equipe de France, où Didier Deschamps l’aligne à deux reprises lors du dernier rassemblement au mois de mars.

A 24 ans, Nkunku affiche une palette de qualités impressionnante. Le médian (de plus en plus) offensif est estimé à 65 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt et pourrait, grâce à un intérêt du FC Barcelone notamment, poser ses valises dans un club encore plus prestigieux. Avec, naturellement, la Coupe du monde 2022 dans un coin de la tête.