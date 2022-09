De Milan à Johannesburg !

Les vendanges viennent d’avoir lieu dans les domaines viticoles partout en Belgique. Et donc aussi dans le magnifique domaine du château de Bioul, près de Maredsous. L’endroit est exceptionnel. Il appartient à la famille Vaxelaire depuis 122 ans. A la tête du domaine, Vanessa Vaxelaire, une femme qui a fait du vin son métier. Et qui ne le regrette pas. Le cru 2020 s’annonce superbe. Frédéric Deborsu nous emmène vers ce très beau Château de Bioul et cette vigneronne passionnée.