"De mémoire et de forme" : Focus d’artistes au musée du verre de Charleroi

Ce week-end, le Musée du verre de Charleroi inaugure une nouvelle exposition consacrée aux travaux des artistes Desislava Stoilova et Rémy Hans. L’une est bulgare, l’autre est belge et tous deux ont été récompensés par des prix internationaux prestigieux. Pour le premier focus de 2023, leurs œuvres se rejoignent et présentent De mémoire et de forme.

Leurs différences, ici les rassemblent. Les sculptures de Desislava Stoilova dialoguent avec les dessins de Rémy Hans. Le verre a toujours nourri la créativité de la première qu’elle manie exclusivement dans ses œuvres. Ici, elle s’en sert pour souligner le temps qui passe, les changements de paysages…

Quant au second, il est animé très jeune par le dessin, qu'il continue d'exercer depuis. Né dans le Borinage, il s’inspire de l’industrie verrière pour ses œuvres. Ses crayons dépeignent des monuments imaginaires, qui auraient pu être soulignant de manière sous jacente la prospérité passée de la région.

À deux ils interrogent l’impact de l’humanité sur son environnement et à leur tour laisse une trace sur le monde.