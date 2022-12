'De mémoire d’anciens', souvenirs du temps passé pour les 200 ans du Petit Séminaire de Floreffe

Ils étaient environ 300 internes à l’époque, avec une majorité de prêtres et quelques rares laïcs. Aujourd’hui, Le Séminaire de Floreffe est devenu une fourmilière de plus de mille élèves, avec une majorité de femmes ensei­gnantes et un seul prêtre qui habite encore l’Abbaye !

Comme le dit un des témoins, cette période de l’internat pur et dur, au regard de ce que les jeunes vivent aujourd’hui, c’était pratiquement le Moyen-Âge...