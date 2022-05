De mauvaise humeur le matin ? Voici 4 conseils pour parvenir à vous lever du bon pied !

Quelles sont les causes de la mauvaise humeur matinale ?

On peut distinguer les causes ponctuelles : Une mauvaise nuit (apnées du sommeil, cauchemars)

Pas assez d’heures de sommeil

Stress durant la ou les journées précédentes

Alcoolisation importante la veille et gueule de bois au réveil.

Les causes récurrentes. Elles dépendent de différents phénomènes psychologiques ou physiologiques :

Son chronotype.

Les chronotypes du matin se réveillent tôt et sont les plus productifs le matin, c’est le contraire pour les chronotypes du soir. C’est une caractéristique physiologique et en partie génétique. Sur 10 personnes souffrant de mauvaise humeur au réveil, 7 sont dites " du soir "

La personnalité.

La mauvaise humeur matinale peut être envisagée autrement que sous un angle négatif. Elle peut correspondre à une personnalité plus introvertie, qui a besoin d’un temps spécifique le matin pour être dans sa bulle, pour penser à soi plutôt que de se lancer immédiatement dans la vie sociale.

Un signe que notre vie ne nous satisfait plus tout à fait.

​​​​​​​La mauvaise humeur est alors liée à la perspective de cette longue journée qui se présente devant nous. Si nous estimons que notre travail n’a pas de sens, ou que notre couple bat trop de l’aile , difficile de se réjouir de sortir de son lit.

L'inertie du sommeil.

​​​​​​​Le système 'sommeil-éveil' de notre cerveau fonctionne comme un interrupteur. Mais chez certains, la transition prend un peu de temps. Les parties de notre cerveau ne 'se réveillent' vraisemblablement pas toutes en même temps. Pendant cette période, nous avons un rendement relativement médiocre. L’inertie du sommeil peut durer d’une minute à deux heures. 6 personnes sur 10 souffrant de mauvaise humeur matinale connaissent ce phénomène.