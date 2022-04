De mauvaise foi, moi ? Jamais !

C’est quoi être de mauvaise foi et surtout comment communiquer avec quelqu’un qui l’est sans se crêper le chignon immédiatement ? Le point avec le Dr Caroline, psychiatre référente dans "La Grande Forme".

La mauvaise foi

C’est avant tout un terme juridique : La "mauvaise foi" est une attitude volontaire et déloyale avec laquelle une personne agit envers une autre. Dans ce cas, la mauvaise foi est vue comme un processus de communication dans lequel quelqu’un cache ce qu’il désire afin de mieux l’obtenir. Il s’agit d’un processus de manipulation qui est fort proche du mensonge ou en tous d’un arrangement avec la vérité. Dans la plupart de ces cas, ce que désire la personne de mauvaise foi est préjudiciable pour l’autre. Voilà pourquoi il est important de cacher au mieux son intention.

Mais dans la vie courante, la mauvaise foi correspond plutôt à des situations où une personne se trouve en tort, n’a pas raison dans ce qu’elle avance, mais ne veut pas l’avouer ou s’excuser et est prête à raconter plus ou moins n’importe quoi pour ne pas avoir à reconnaître ses torts. La mauvaise foi est souvent l’apanage de ces gens qui ne veulent pas perdre la face. Souvent , ils redoutent d’être mal vus, d’être pris en faute, rien n’est pire à leurs yeux, et ils sont donc prêts à toutes les compromissions et lâchetés pour ne pas avoir à affronter ce sentiment d’avoir fauté aux yeux des autres (et à leurs propres yeux).

Pourquoi est-on de mauvaise foi ?

Pour vous manipuler

Pour vous faire faire quelque chose, pour obtenir quelque chose de vous. C’est la mauvaise foi au sens juridique du terme.

Pour garder la face

Comme on l’a vu, il s’agit de ne pas perdre la face dans un débat. Quand l’interlocuteur nous croit, il n’y a plus de culpabilité, pas de sanction possible et surtout pas de conflit. Ce que ne supporte pas la personne de mauvaise foi. Parfois même, la personne de mauvaise foi est tellement emmenée dans sa propre histoire qu’elle croit presque dire vrai!

Exemple : un couple discute sur ses dernières vacances et n'est pas d’accord sur le musée qu’il a visité quand ils étaient à Paris: était-ce le musée d’Orsay (comme le dit Mme ) ou le musée du Louvre (comme le dit monsieur) ? Après vérification sur leurs photos de téléphone, c’était bien le musée d’Orsay. Madame avait raison, Monsieur réplique "Je le savais aussi mais je voulais voir si toi tu t’en souvenais bien..." ; clairement mr est de mauvaise foi !

Pour protéger son narcissisme

À petite dose, la mauvaise foi est en fait un signe de santé mentale. C’est une stratégie de défense pour se préserver un peu, et préserver son narcissisme, c’est-à-dire l’amour que l’on a de soi-même. Mais utilisée trop régulièrement, elle trahit justement une faille narcissique. Ceux qui s’estiment aimables même avec leurs manquements acceptent la critique. Ceux qui Sont de mauvaise foi craignent en fait d’être rejetés s’ils se montrent faillibles.