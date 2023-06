De Marchin à Liverpool : Alain Pire Experience joue dans la "Caverne" des Beatles

Jouer là où tout a commencé pour les Beatles, c’est sans doute le rêve de tout musicien.

Un rêve qui s’est accompli non pas une fois, mais trois fois pour le Marchinois Alain Pire (écoutez l’interview réalisée sur place par Gabrielle Davroy).

The Cavern, c’est un lieu mythique à Liverpool : les Beatles y ont joué des centaines de fois. Les Stones et Pink Floyd ont fait cracher les décibels également.

Plus modestement, Alain Pire y a joué en 2017 et 2018. Et ce week-end, avec son groupe Alain Pire Experience, il s’y produit à nouveau.

A l’origine, c’est un programmateur américain qui a repéré un morceau d’Alain Pire expérience sur le web et l’a contacté par la suite pour participer au festival international de la Cavern. Alain Pire Expérience est le seul groupe belge sélectionné. Il se produira avec ses deux comparses dans son répertoire de rock psychédélique, en tête d’affiche. Sur la grande scène. La plus petite scène étant réservée aux covers des Beatles.

Cette fois Alain Pire expérience ne sera pas seul à Liverpool. Il sera accompagné d’un petit groupe d’une quinzaine de personnes. Un Fan-club d’amis et de groupies rassemblés par le patron des Deux Ours à Modave.