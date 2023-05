De Louis Le Vau et André Le Nôtre à Rockefeller : l’histoire de la transformation du château de Versailles

En octobre 1641, Versailles est un modeste relais de chasse transformé en petit château depuis 10 ans. Il est déjà désuet, construit en briques et en pierres. Le futur roi Louis XIV vient d’avoir trois ans. Son frère, Monsieur, le duc Philippe d’Anjou, tout juste deux ans. Ils n’ont jamais mis les pieds avant cette année dans cet endroit construit par leur père, le roi Louis XIII. Ce n’est qu’un domaine de chasse dans lequel ils se réfugient pour fuir une épidémie de vérole. Des bois, des animaux à foison, et ce petit, presque ridicule, château qui résiste sous l’orage. Versailles n’est rien encore, et pourtant, dans les décennies suivantes, il devient le centre du monde.

Comment ce relais de chasse modeste est-il devenu ce château symbole de monarchie absolue de droit divin et de l’hégémonie de la France sur l’Europe ?

L’Heure H raconte la sortie de terres de ces bâtiments synonymes de puissance et du faste de la cour de Louis XIV, mais aussi l’histoire de ce domaine parfois tombé en désuétude, au gré des périodes révolutionnaires. Comment le roi Soleil a-t-il l’idée d’y museler la noblesse sous le poids de la grandeur et de l’hédonisme ? Découvrez les restaurations et agrandissements du palais et du domaine, qui ont conféré ce caractère bucolique dans l’opulence de Versailles. Des prouesses techniques réalisées par Louis Le Vau et André Le Nôtre aux aménagements effectués sous Louis-Philippe d’Orléans ou l’industriel américain John Davison Rockefeller.