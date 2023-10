De Londres à Paris en 49 heures et 23 minutes : Julien Deneyer réalise un nouvel exploit et bat le record de l’Enduroman

Sur papier le principe de cet ultra-triathlon est "simple" et symbolique : relier les monuments emblématiques de deux capitales. Il faut courir 140 kilomètres de la capitale anglaise à Douvres sur la côte, traverser la Manche à la nage (entre 40 et 60 kilomètres en fonction des courants) puis rallier la ville lumière à vélo (300 kilomètres). Le défi physique est extrême et le mental soumis à très rude épreuve. Contrairement à d’autres courses de ce type, les participants s’alignent en solitaire. Seuls face à eux-mêmes et au chrono.



Julien Deneyer est un "habitué" de cette épreuve. Il la décrit comme le "triathlon ultime" parce qu’elle offre une part quasiment égale aux trois disciplines. Il est devenu le premier à la boucler à deux reprises. Et comme en 2019, il a réussi à s’emparer du record (52 heures et 30 minutes). A l’époque, il avait amélioré la marque précédente de près de 7 heures. Une performance qu’il n’a pu "savourer" que quelques jours. Le temps pour l’Indien Mayank Vaid de faire mieux.



Julien s’était promis de retenter le coup. Il a tenu parole. Il a dû renoncer à sa tentative l’été dernier en raison des conditions météo. Il a saisi la dernière opportunité de s’élancer en 2023. Il a bien fait.



Monsieur Enduroman a encore frappé. Pour la dernière fois. "Je suis content d’avoir été au bout de moi-même. Je clos le chapitre", assure-t-il.