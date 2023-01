De Lisa Loring à Jenna Ortega : l'évolution de Mercredi Addams

Ce 29 janvier, nous apprenions le décès de Lisa Loring, l’actrice ayant porté pour la première fois le rôle de Mercredi Addams à l’écran dans les années 60. Alors que la série Wednesday est en train de faire un carton, Hélène Maquet a décidé, dans sa chronique "Déclic et des claques", de retracer l’évolution du personnage de Mercredi Addams.

Mercredi est un personnage qui a traversé les générations, s’est renouvelé et qui résonne différemment à chaque fois qu’une nouvelle actrice l’a incarné. C’est la petite fille impassible, le teint pale encadré de ses tresses sombres, le col blanc qui tranche sur la robe noire et qui aime la douleur et la mort. Elle est née des traits d’un dessinateur de cartoons du "New Yorker" dans les années 50. Fille aînée de la famille Addams, elle est adaptée à l’écran pour la première fois dans une série TV. C’est Lisa Loring, 5 ans, qui endosse du rôle entre 1964 et 1966. A ce moment-là, l’intrigue tourne surtout autour des parents, Gomez et Morticia.

Mercredi, incarnée par l’actrice Christina Ricci, reviendra en force dans les années 90 avec 2 films : La famille Addams en 1991 et Les valeurs de la famille Addams en 1993. Elle est sadique, insensible et sans filtre mais surtout, elle n’est pas cette petite fille gothique qui essaie à tout prix de se faire accepter, un vrai message subversif à l’adresse des adolescents des années 90.

Mais en 2022, Mercredi fait un grand retour à travers la série Wednesday sur Netflix. Cette fois-ci, elle a 16 ans et se retrouve inscrite dans un collège pour vampires, sirènes et loups-garous. Cette Mercredi est très "génération Z" : elle veut faire entendre son point de vue aux adultes, elle est féministe et revendique son identité mexicaine. Le rôle est cette fois-ci confié à Jenna Ortega.