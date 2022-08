De Ligt et Mané au Bayern, Haller à Dortmund : les nouveaux visages de la Bundesliga

En attaque, Sadio Mané est la nouvelle star de la Bundesliga. Pour son nouveau défi après six années passées à Liverpool, le Sénégalais de 30 ans aura la lourde tâche de faire oublier Lewandowski. Et il a déjà ouvert son compteur avec un but en Supercoupe contre Leipzig il y a une semaine.

Dortmund devra patienter pour Haller

Pour faire oublier le départ de Erling Haaland à Manchester City, Sébastien Haller a été recruté au début du mercato par le Borussia Dortmund. Malheureusement pour l'attaquant franco-ivoirien de 28 ans, après s'être plaint d'un malaise après l'entraînement lors de la préparation estivale, des examens médicaux ont révélé une tumeur cancéreuse aux testicules.

Haller sera donc éloigné des terrains de longs mois et le président du Borussia Joachim Watzke a indiqué que le club cherchait encore une solution pour le remplacer d'ici à la fin du mercato (le 1er septembre).

En attendant, le nouvel entraîneur Edin Terzic misera sur la jeunesse de Karim Adeyemi (20 ans), champion d'Europe U21 en 2021 avec l'Allemagne, et qui voudra confirmer toutes les attentes placées en lui, notamment par le sélectionneur Hansi Flick.

Götze fait son retour

Héros de toute une nation à l'été 2014 en inscrivant le seul but de la finale de la Coupe du monde contre l'Argentine (1-0, a.p.), l'Allemand Mario Götze a eu du mal à assumer un tel statut, avec des passages peu convaincants au Bayern Munich (2013-2016) ou au Borussia Dortmund (2016-2020).

Après deux saisons passées à l'étranger aux Pays-Bas du côté du PSV Eindhoven, Götze effectue son retour en Bundesliga, sous le maillot de l'Eintracht Francfort, inattendu vainqueur de la Ligue Europa et donc qualifié pour la Ligue des champions.

"J'aimerais bien être une pièce du puzzle de l'équipe, trouver des espaces et prendre de l'influence dans le jeu. Sportivement, le plus important est d'être en bonne santé, jouer et être à 100%. Je souhaite aussi être un modèle pour les jeunes joueurs, être présent en paroles et en actes", a-t-il expliqué lors de sa présentation à la presse.