De Ligt buteur avec sa 2e touche de balle sous le maillot du Bayern Munich

Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’adaptation de Matthijs de Ligt au Bayern Munich n’aura pas duré longtemps. Son arrivée officialisée par le club bavarois il y a moins de deux jours, le Néerlandais était déjà sur le terrain cette nuit pour affronter DC United, le club de la capitale des USA, rencontre partie intégrante de la tournée de présaison des Bavarois aux Etats-Unis.

Et manifestement, les choses ont rapidement cliqué entre de Ligt et ses nouveaux coéquipiers. Monté à la mi-temps, le nouveau numéro 4 du champion en titre allemand a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs d’une superbe reprise de volée alors que ce n’était que sa 2e touche de balle sous le maillot bavarois. Difficile de faire mieux niveau rendement et ça annonce une belle union entre de Ligt et le Bayern. Par ailleurs, le Bayern s’est baladé contre l’équipe de MLS en s’imposant 2-6, grâce aussi à des buts de Mané, Sabitzer, Gnabry, Muller et l’ancien Anderlechtois Joshua Zirkze.

Pour rappel, Matthijs de Ligt a quitté la Juventus pour Munich il y a deux jours en échange d’un chèque de 67 millions d’euros. Le Néerlandais de 22 ans va retrouver deux coéquipiers de sa période à l’Ajax Amsterdam puisque Ryan Gravenberch et Noussair Mazraoui ont signé en Bavière cet été. Un été très animé marqué aussi par l’arrivée de Sadio Mané et le départ de Robert Lewandowki.