De Liège à Paris, une autre "Lakmé", universelle, à l’Opéra-Comique

L’Opéra de Liège vient d’exhumer Lakmé, un opéra qui est devenu une rareté chez nous. Mais en France, et plus particulièrement à l’Opéra-Comique à Paris, l’opéra hindou de Léo Delibes reste un grand classique : c’est là qu’il a été créé le 14 avril 1883 et, depuis, on en a donné plus de 1600 représentations, ce qui en fait le troisième opéra le plus joué Salle Favart, après Carmen (2906 !) et Mignon (2066). Avec Laurent Pelly à la mise en scène, la nouvelle Lakmé se présente comme universelle, sans références hindoues mais avec la dimension pure et tribale qui voit la fille du Brahmane enfermée dans une cage. On a coupé dans les ballets, la part de kitsch est sérieusement réduite et la dimension émotionnelle de l’œuvre prédomine : nul ne s’en plaindra.