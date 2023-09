De Lie s'est mis à plat ventre pour van Aert : "À 5 kilomètres de l’arrivée, je lui ai dit que ce serait pour lui"

Wout van Aert a ajouté une médaille d’argent à sa collection en terminant deuxième des championnats d’Europe de Drenthe, derrière Christophe Laporte. Malgré un travail exceptionnel d’Arnaud De Lie dans le dernier kilomètre, van Aert n’a pas été en mesure de dépasser Laporte avant la ligne.

Après l'arrivée, taureau De Lie a raconté les derniers kilomètres de la course au micro de Kevin Paepen : "À 5 kilomètres de l’arrivée, j’ai dit à van Aert que ce serait pour lui. Il avait l’air super fort et il donne beaucoup aux gens. Moi, je n’ai que 21 ans. C’était une bonne opportunité pour lui de gagner un titre de champion d’Europe et il n’a pas manqué grand-chose."

Malgré le sacrifice de De Lie, les Belges passent à côté de la médaille d’or. "C’est dommage qu’on ait la deuxième place et pas la victoire. Mais c’est comme ça. Je pense qu’on a fait une belle course. Quand Laporte est sorti, Wout aurait dû y aller. Mais c’est plus facile à dire après la course évidemment."

Malgré la déception, Arnaud De Lie tire des enseignements positifs de ces championnats d’Europe. "C’était une course de costauds et j’ai prouvé que je faisais partie des costauds. Quand on voit la course que je fais, un titre de champion d’Europe ou du monde est possible pour moi. J’affectionne particulièrement les courses en circuit et on l’a vu encore aujourd’hui", a-t-il conclu.